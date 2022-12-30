الصين تعين سفيرها لدى الولايات المتحدة وزيراً للخارجية

عينت الصين سفيرها لدى الولايات المتحدة، تشين جانج، وزيرا جديدا للخارجية، حيث تظهر الدولة الآسيوية مؤشرات على العودة إلى استراتيجية الدبلوماسية الهادئة ، بعد رد الفعل العنيف المتزايد على أسلوبها القائم على المواجهة.

وتم الإعلان عن الخطوة مساء اليوم الجمعة، عبر "الإذاعة الوطنية الصينية"، التي قالت إنه تم اتخاذ القرار، في اجتماع للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم. ويحل تشين محل وانج يي، الذي من المرجح أن يتولى أعلى منصب في السياسة الخارجية بالحزب الشيوعي.

وكان تشين، الذي تم إرساله إلى الولايات المتحدة في يوليو 2021، قد اتبع خطا رفيعا بين الدفاع عن مصالح بكين وإظهار جانب أكثر ليونة للدبلوماسية الصينية.

ويتزامن تعيين تشين مع جهود الرئيس الصيني، شي جين بينج لإصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وحلفائها. وعقد أول قمة شخصية مع الرئيس الأميركي ، جو بايدن ، خلال قمة "جي 20"، في جزيرة "بالي" الإندونيسية، والتقى أيضا مع زعماء كبار شركاء الولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان وأستراليا.