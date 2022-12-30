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بريطانيا: زيادة الضرائب تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة

بريطانيا: زيادة الضرائب تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة
30 ديسمبر 2022 16:09

تشير توقعات إلى أن تكاليف المعيشة سترتفع في بريطانيا خلال عام 2023، نتيجة تحمل الأسر المزيد من الضرائب، إضافة إلى الزيادة في قيمة فواتير الكهرباء وأسعار الفائدة.

وذكرت مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن" البحثية أن الأسرة المتوسطة ستدفع ضرائب العام المقبل تربو على 1000 جنيه أسترليني، إلى جانب 900 أسترليني أخرى مقابل استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

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وذكرت المؤسسة البحثية اليوم أن حوالي مليوني من أصحاب الرهن العقاري سيتكبدون متوسط زيادة بقيمة 3000 جنيه استرليني في مدفوعاتهم السنوية. وتهدف زيادة الضرائب التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى دفع النفقات العامة إلى الاستقرار ودعم ثقة المستثمرين في أصول المملكة المتحدة، التي أدت الاستقطاعات الضريبية غير الممولة التي أعلنتها الحكومة السابقة في سبتمبر إلى اضطرابها.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
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