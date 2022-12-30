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عربي ودولي
الصين تعين تشين قانغ وزيراً للخارجية
الصين تعين تشين قانغ وزيراً للخارجية
30 ديسمبر 2022 15:18
ذكرت الإذاعة الرسمية اليوم الجمعة أن الصين عينت تشين قانغ وزيراً جديدا للخارجية.
وسيحل تشين، الذي يشغل منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة في الوقت الراهن، محل وانغ يي.
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المصدر: وكالات
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