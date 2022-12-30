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أمين عام الناتو يدعو إلى إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

ينس ستولتنبرج
30 ديسمبر 2022 13:08

دعا ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الدول الأعضاء إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وفقا لمقابلة نُشرت اليوم الجمعة.
وقال ستولتنبرج "أدعو الحلفاء إلى بذل المزيد من الجهد. من مصلحتنا الأمنية جميعا التأكد من أن أوكرانيا تنتصر".
وأضاف أنه ربما من الأهم أن تتلقى أوكرانيا ما يكفي من الذخيرة للأنظمة الموجودة بالفعل، مضيفا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار "هائلة".

وفي الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب وجهه لمجموعة من القادة الغربيين مجموعة واسعة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي للمساعدة في جهود مواجهة الهجوم الروسي.
كما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن مساعدات عسكرية إضافية بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.
وذكر ستولتنبرج في المقابلة أن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام.

 

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المصدر: وكالات
ينس ستولتنبرج
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الناتو
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