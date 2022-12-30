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رئيس إندونيسيا يعلن إلغاء جميع قيود كورونا

رئيس إندونيسيا يعلن إلغاء جميع قيود كورونا
30 ديسمبر 2022 12:09

 أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن بلاده ألغت اليوم الجمعة وبأثر فوري كل القيود المتبقية للسيطرة على انتشار كوفيد-19 بعدما أصبح بالفعل لدى معظم السكان أجسام مضادة ضد المرض. 

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المصدر: وكالات
الرئيس الإندونيسي
كورونا
إندونيسيا
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