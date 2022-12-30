حكم جديد في ميانمار بسجن سو كي 7 سنوات إضافية

حكمت محكمة عسكرية في بورما الجمعة بالسجن سبع سنوات على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونج سان سو تشي بعد إدانتها بالفساد، كما أعلن مصدر قانوني، في ختام محاكمة استمرت 18 شهراً وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عاماً في المجموع. وقال المصدر لوكالة إن سان سو تشي بدت "بصحة جيدة"، موضحا أن الحكم الذي صدر الجمعة على سو تشي (77 عاما) يتعلق بخمس تهم.

وقد تنهي سو تشي بذلك في السجن حياة تتميز بكفاحها من أجل الديمقراطية.

وذكر مصدر طالبا عدم كشف هويته أن "كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها".

وبذلك يفترض أن تمضي سو تشي 33 عاما في السجن في ختام هذه المحاكمات.





المصدر: وكالات