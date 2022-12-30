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بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023

بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023
30 ديسمبر 2022 09:09

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن وقع اليوم الخميس مشروع قانون قيمته 1.66 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأميركية للسنة المالية 2023.

وقع بايدن على مشروع القانون، الذي أقره الكونجرس الأسبوع الماضي، أثناء عطلته في سانت كروا.

يتضمن التشريع تمويلاً عسكرياً قياسياً ومساعدات طارئة لأوكرانيا ومزيداً من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة وتمويلاً إضافياً لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل، بالإضافة إلى إسكان ميسور التكلفة للعائلات والمحاربين القدامى.

وكان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون الواقع في أربعة آلاف صفحة بأغلبية 68 صوتاً مقابل 29، فيما وافق مجلس النواب عليه بأغلبية 225 مقابل 201 صوت.

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المصدر: وكالات
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