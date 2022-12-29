«القيادة الرئاسي»: «الحوثي» ينهب موارد اليمنيين لتمويل الإرهاب

أحمد مراد (عدن، القاهرة)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية سخرت كافة الموارد المتاحة بما في ذلك المساعدات الإنسانية لتمويل حروبها ضد اليمنيين والإثراء غير المشروع، ما تسبب باتساع حالة الفقر وانتشار الأوبئة في مناطق سيطرة الميليشيات، فيما أكد خبراء ومحللون بتصريحات لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتربح من استمرار الأزمة وقياداتها «تجار حروب».

وقال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إن الأوبئة المميتة عادت للانتشار في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي سخرت كافة الموارد، بما في ذلك المساعدات الإنسانية لتمويل حروبها ضد اليمنيين، والإثراء غير المشروع، والمتاجرة بالعملات والأراضي والعقارات والمشتقات النفطية، ورفض كافة المساعي لإنهاء الحرب وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وأشار المجلس إلى حالة التذمر والغليان الواسع ضد سلطة الميليشيات الإرهابية، والإجراءات المطلوبة لحماية تلك الأصوات، وتعزيز حضور الشخصيات الاجتماعية، وقادة الرأي والناشطين، ودعم المقاومة الشعبية في مواجهة المشروع الحوثي.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي تضامنه الكامل مع اليمنيين في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية، ودعم مطالبهم المشروعة وحماية مصادر عيشهم واستمرار التعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية لدفع رواتب الموظفين كالتزام دستوري وأخلاقي.

وتسعى ميليشيات الحوثي بممارساتها الإرهابية إلى إفشال كل فرص إحياء الهدنة الإنسانية التي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي بعدما فشلت الجهود الأممية في تمديدها بسبب تعنت الميليشيات وإصرارها على الممارسات العدوانية ضد الشعب اليمني.

وأوضح المحلل والكاتب اليمني ماجد الداعري أن ميليشيات الحوثي تتعمد إفشال أي محاولة أو فرصة لإحياء الهدنة الأممية، بعدما أصرت طوال فترة سريانها السابقة على اختراقها عبر ارتكاب العشرات من الهجمات والعمليات العدوانية والإرهابية ضد الشعب ومؤسسات الدولة اليمنية.

وخلال سريان الهدنة الأممية في الفترة من مطلع أبريل وحتى مطلع أكتوبر، ارتكبت الميليشيات عمليات خرق عبر العشرات من العمليات العسكرية والانتهاكات ضد المدنيين، ومن 14 إلى 18 أغسطس، ارتكبت 567 خرقاً في جبهات الحديدة، وتعز، والضالع، وصعدة، والجوف، ومأرب، ونتج عنها مقتل 13 جندياً وإصابة 27 آخرين، وفي يومي 23 و24 ارتكبت 143 خرقاً نتج عنها مقتل وإصابة 8 جنود من الجيش اليمني، حسبما أعلن المركز الإعلامي للجيش.

وأكد الداعري في تصريح لـ«الاتحاد» أن زعيم الجماعة الانقلابية، الإرهابي عبدالملك الحوثي، لا يستطيع إلزام القيادات العسكرية للميليشيات على التوقف عن الانتهاكات والجرائم المستمرة في حق الشعب اليمني، بعدما تحولت هذه القيادات إلى تجار حروب تكسب المليارات من وراء الحرب التي يخوضونها ضد الشعب والحكومة اليمنية.

وشدد الداعري على أن الحوثيين لن يلتزموا بأي هدنة أو قرار لوقف الحرب كونها فرصة للتكسب السريع لا تعوض ولو انتهى اليمن بمن فيه بالنسبة لهم، فهم يعتبرون أنفسهم أمام فرصة لتحقيق أكبر ثروات ممكنة.

ومع انتهاء سريان الهدنة الأممية في الثاني من أكتوبر الماضي، أصدرت ميليشيات الحوثي إعلاناً اعتبرت فيه البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب منطقة عمليات عسكرية، ووجهت خطابات لشركات النفط المحلية والأجنبية العاملة في اليمن، والخدمات النفطية والملاحة تطالبها بمغادرة البلاد والتوقف عن أعمال التنقيب. وأوضح المحلل والكاتب اليمني أن فرص السلام مع الحوثيين شبه مستحيلة، وتؤكده كل الشواهد والوقائع كل يوم، بهجماتهم الإرهابية على موانئ النفط ومواقع الشرعية في أكثر من جبهة ورفض الهدنة، أو بتمسكهم بشروط تعجيزية بالحصول على نصف عوائد النفط أو صرف رواتب موظفي الدولة لديهم بمن فيهم المقاتلون في صفوف الميليشيات.

بدوره، استبعد المحلل السياسي اليمني إبراهيم الجهمي أن يشهد اليمن خلال العام القادم أي هدنة إنسانية في ظل الإصرار «الحوثي» على التمسك بالنهج العدواني والإرهابي، وهو ما يجعلهم يغتالون أي فرصة للهدنة في مهدها، وبالتالي ينبغي على المجتمع الدولي أن يكثف من ضغوطه على الجماعة الانقلابية والأطراف الخارجية التي تدعمها حتى ترضخ للقرارات.

وقال الجهمي في تصريح لـ«الاتحاد» إن «الحوثيين ليسوا جادين في أي سلام لليمن، وليس لديهم الرغبة في عقد أي اتفاق، وهم مجرد أداة في أيدي أطراف خارجية لها مخططات بالمنطقة العربية، والهدنة التي قبلتها الحكومة الشرعية لأجل مصلحة الشعب اليمني اعتبرها الحوثي فرصة لالتقاط أنفاسه والإعداد لمخططاته من تدريب، وجمع سلاح، وإعادة بناء ميليشياته». وأضاف أن «الحوثي يغتال حاضر ومستقبل اليمن، ولا أمل في سلام أو اتفاق معه، وخيارات المواجهة والحسم هي الأمثل للتعامل معه»، مشيداً بدور التحالف العربي في دعم اليمن وشعبه.