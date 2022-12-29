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اليمن: شعبنا لن ينسى وقفة التحالف التاريخية

اليمن: شعبنا لن ينسى وقفة التحالف التاريخية
30 ديسمبر 2022 01:14

عدن (الاتحاد)

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أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري أن الشعب اليمني لن ينسى للأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وقفتهم التاريخية إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن ذلك جاء لدى استقبال الداعري القائد الجديد لقوات التحالف في عدن، العميد الركن حسين الحربي وتوديع القائد السابق العميد الركن سلطان السبيعي بحضور قائد قوات الدعم والإسناد في الداخل اليمني اللواء الركن سلطان البقمي. وثمن الداعري جهود ودعم تحالف دعم الشرعية للشعب اليمني وقواته المسلحة. 
وأشار إلى «طبيعة الموقف العسكري في ظل التصعيد الإرهابي للميليشيات الحوثية واستهدافها المتكرر للمنشآت الوطنية وخطوط الملاحة الدولية ورفضها الجنوح للسلام». وشدد على أهمية بذل مزيد من الجهود والتنسيق لمواجهة التحديات الماثلة بما يضمن ردع الاعتداءات الإرهابية والتعامل معها بكل قوة وحزم.

اليمن
تحالف دعم الشرعية
وزير الدفاع اليمني
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