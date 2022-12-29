الهجرة الدولية: نزوح 60 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري

عدن (الاتحاد)

أعلنت منظمة الهجرة الدولية في اليمن، أمس، نزوح أكثر من 60 ألف يمني منذ مطلع العام الحالي.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إنها سجلت نزوح 10090 أسرة تتكون من 60540 فرداً منذ مطلع العام الجاري وحتى 24 ديسمبر.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أنها رصدت خلال الفترة 18 ـ 24 ديسمبر 2022، نزوح 73 أسرة بعدد 438 فرداً نزحوا مرة واحدة على الأقل.

وأشارت إلى أن محافظة مأرب لا تزال الوجهة الأكثر تفضيلاً للنازحين، حيث استقبلت 39 أسرة نازحة، نشأت فيها معظم الحالات من إب ومأرب نزوح داخلي، تليها الضالع بـ 14 أسرة، نشأت معظم حالات النزوح فيها من تعز والضالع «نزوح داخلي»، ثم محافظة الحديدة التي سجلت نزوح 13 أسرة، كلها نزوح داخلي.