الجمعة 30 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الهجرة الدولية: نزوح 60 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري

الهجرة الدولية: نزوح 60 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري
30 ديسمبر 2022 01:13

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اليمن: شعبنا لن ينسى وقفة التحالف التاريخية
أزمات عربية.. حلول مؤجلة ونهايات مفتوحة

أعلنت منظمة الهجرة الدولية في اليمن، أمس، نزوح أكثر من 60 ألف يمني منذ مطلع العام الحالي.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إنها سجلت نزوح 10090 أسرة تتكون من 60540 فرداً منذ مطلع العام الجاري وحتى 24 ديسمبر.
وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أنها رصدت خلال الفترة 18 ـ 24 ديسمبر 2022، نزوح 73 أسرة بعدد 438 فرداً نزحوا مرة واحدة على الأقل.
وأشارت إلى أن محافظة مأرب لا تزال الوجهة الأكثر تفضيلاً للنازحين، حيث استقبلت 39 أسرة نازحة، نشأت فيها معظم الحالات من إب ومأرب نزوح داخلي، تليها الضالع بـ 14 أسرة، نشأت معظم حالات النزوح فيها من تعز والضالع «نزوح داخلي»، ثم محافظة الحديدة التي سجلت نزوح 13 أسرة، كلها نزوح داخلي.

منظمة الهجرة الدولية
اليمن
الأمم المتحدة
الأزمة اليمنية
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
بايدن يوقع قانون الموازنة يتضمنها مليارات الدولارات لأوكرانيا
عربي ودولي
بايدن يوقع قانون الموازنة يتضمنها مليارات الدولارات لأوكرانيا
اليوم 17:14
إيقاف 11 لاعباً بعد مشاجرة!
الرياضي
إيقاف 11 لاعباً بعد مشاجرة!
اليوم 16:41
بوتين يدعو نظيره الصيني إلى زيارة موسكو العام المقبل
عربي ودولي
بوتين يدعو نظيره الصيني إلى زيارة موسكو العام المقبل
اليوم 16:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©