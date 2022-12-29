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تركيا تعلن اعتقال 40 «داعشياً»

أرشيفية
30 ديسمبر 2022 01:13

أنقرة (الاتحاد)

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ألقت السلطات التركية القبض على 40 شخصاً متهمين بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي في ولاية بورصة غربي البلاد والعاصمة أنقرة.
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء «الأناضول»، إن «فرق مكافحة الإرهاب داهمت بشكل متزامن، صباح أمس، مواقع إقامة المتهمين، إثر رصدها ارتباطهم وقيامهم بنشاطات داخل التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق».
وأضاف البيان: «تمكنت الفرق من إلقاء القبض على 16 شخصاً في ولاية بورصة يحملون جنسيات سوريا والعراق وأذربيجان، إضافة إلى 24 أجنبياً آخرين في أنقرة، لم تحدد جنسياتهم».
وكانت قوات الأمن التركية اعتقلت 24 شخصاً خلال عمليات أمنية نفذت في مدن تركية عدة خلال اليومين الماضيين.
وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أعلنت تركيا اعتقال 8 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي من بينهم القيادي المسؤول عما يسمى بـ«كتيبة الساحل».

تركيا
داعش
السلطات التركية
مكافحة الإرهاب
الشرطة التركية
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