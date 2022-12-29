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العراق يتعهد بإغلاق ملف النازحين خلال 6 أشهر

وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو
30 ديسمبر 2022 01:13

هدى جاسم (بغداد)

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تعهدت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق جابرو، بإعادة جميع النازحين العراقيين، ومن بينهم نازحو منطقة «جرف الصخر» في محافظة بابل خلال 6 أشهر، مشددة على إبعاد هذا الملف عن المزايدات السياسية.
وقالت جابرو في مؤتمر صحفي أمس: إن ملف النازحين سيتم إنهاؤه خلال 6 أشهر ضمن البرنامج الحكومي، داعية جميع القوى السياسية إلى الابتعاد عن هذا الملف.
وأضافت أن «هناك تنسيقاً عالياً بين الحكومة والإقليم لدمج المخيمات»، مشددة على ضرورة توفير الظروف الملائمة لعودة جميع النازحين.
وأكدت جابرو أن «لدى الوزارة برامج كبيرة مع الجهات المعنية لإغاثة ووضع دراسات وبحوث بما يخص ملف النزوح، مع إعادة تأهيل النازحين ودمجهم بالمجتمع، إضافة إلى دراسة عن الهجرة غير الشرعية»، لافتة إلى أن «هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية حول إصدار الأوراق الثبوتية للنازحين لكي يمارسوا حياتهم الطبيعية».
وتابعت أن «هناك أكثر من 300 عائلة نازحة في تركيا، وتم استحصال الموافقات اللازمة لإعادتهم إلى العراق».
وأضافت أن «هناك تنسيقاً عالياً بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بدمج المخيمات وإعادة النازحين»، مشددة على أن هناك تحديات كبيرة بإعادة النازحين؛ إذ يجب توفير الظروف المناسبة لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، ومنها البنى التحتية والخدمات والأمن في مناطق النازحين الأصلية.

العراق
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