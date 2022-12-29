سمير جعجع: «حزب الله» يعطل انتخاب رئيس للبنان

بيروت (وكالات)

هاجم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، متهماً إياها بتعطيل انتخاب رئيس جديد، مشيراً إلى دعوات الحوار لإلهاء اللبنانيين.

وقال جعجع بتصريحات صحفية أمس، إن «حزب الله غير قادر على تسمية الرئيس الذي يفكر بترشيحه ويرتاح له، لذلك يعطل الجلسات، فبعد 4 أشهر من بدء المهلة الدستورية، و10 جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية لم يأتِ أحد ليقول تعالوا نتفاهم على رئيس جمهورية».

وتابع: «حاولنا مع كتل نيابية أخرى التفاهم على مواصفات الرئيس، لكن أحداً لم يوافق على ذلك، نحن نريد رئيس جمهورية إنقاذياً، يكون قادراً على خوض هذه التجربة، ورئيس حكومة إنقاذياً، وحكومة إنقاذية لنتمكن من الخروج بالنتيجة المرجوة».

وأضاف: «بخلاف ما حاول الرئيس ميشال عون تسويقه على مدى 40 عاماً سحب صلاحيات الرئيس، لا يزال هذا الموقع مؤثراً، ويشكل نقطة ارتكاز لدى الجميع بدليل أنهم يعولون في هذه الأهمية على انتخابات رئاسة الجمهورية».

وبشأن الدعوة التي أطلقها في وقت سابق رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار بين التكتلات النيابية، قال: «يدعوننا إلى طاولة حوار رسمية، ماذا يعني ذلك؟ ببساطة هو إلهاء الرأي العام بهدف عدم التصويب على مسألة انتخاب رئيس للجمهورية».