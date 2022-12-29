إثيوبيا تطلق آلية مراقبة للسلام مع متمردي «تيجراي»

أديس أبابا (وكالات)

أطلقت إثيوبيا آلية مشتركة للمراقبة والتحقق لتنفيذ اتفاق سلام موقع بين الحكومة ومتمردي «تيجراي» لإنهاء الصراع. ووصل أمس، فريق وساطة الاتحاد الأفريقي إلى مقلي عاصمة «تيجراي»، وذلك في أول خطوة متقدمة نحو تفعيل السلام.

وكان على رأس وفد فريق الوساطة، أولوسيغون أوباسانجو، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي والرئيس الكيني السابق ومبعوث السلام الكيني للقرن الأفريقي أوهورو كينياتا، ورقينه غبيو السكرتير التنفيذي لمنظمة «الإيجاد»، وآخرون.

وسيشارك الوفد الأفريقي في الإطلاق الرسمي لآلية المراقبة والتحقق المشتركة لتنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي «تيجراي»، والذي سيتم بتسليم المتمردين سلاحهم الثقيل لقوات الجيش الإثيوبي.