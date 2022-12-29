تونس.. تأجيل التحقيق مع الغنوشي بتهم الإرهاب

تونس (الاتحاد)

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أمس، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي إلى يوم 21 فبراير المقبل وذلك بطلب من هيئة الدفاع.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن عضو هيئة الدفاع سمير ديلو قوله، في تصريح إعلامي أدلى به إثر مثول الغنوشي في جلسة أمس، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن «القضية تعود لكلمة كان ألقاها راشد الغنوشي لتأبين أحد أنصار حركة النهضة».

وأضاف أن هيئة الدفاع طلبت تأجيل الاستماع نظراً لعدم اطلاعها على ملف القضية. ووفق وسائل الإعلام التونسية، تعود القضية إلى حضور الغنوشي لجنازة أحد أنصار حركة «النهضة»، ذكر خلال تأبينه أن «المتوفى لم يكن يخشى الطاغوت»، لتعتبر إحدى النقابات الأمنية هذا التصريح إشارة إلى المؤسسة الأمنية فبادرت بتقديم شكوى ضده.