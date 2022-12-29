«الرئاسي الليبي» يعقد اجتماعاً موسعاً للجيش والأمن

حسن الورفلي (بنغازي)

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أمس، اجتماعاً موسعاً للجيش والأمن لبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية. وطالب اللافي بضرورة الحفاظ على الأمن والقبض على المجرمين ومكافحة التهريب والمخدرات والحد من الهجرة غير النظامية في مدينة الزاوية والمنطقة الغربية. واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية بالمدينة الزاوية والمنطقة الغربية، والمشاكل التي تواجه سير العملية الأمنية بالمديريات، وآليات دعمها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وفي سياق آخر، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، صحة تقارير عن رغبة المبعوث الأممي الخاص عبدالله باتيلي بتشكيل حكومة جديدة، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي أعمال قد تُهدد «الاستقرار الهش» في البلاد.

وقالت البعثة، في بيان، إنها على علم بـ«التقارير الزائفة التي تَرُوج على الإنترنت، وتزعُم أن الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي يخطط للإعلان عن خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة».

وأضافت: «هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة».