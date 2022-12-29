بوتين يشرف على بدء تشغيل غواصتين نوويتين

موسكو (وكالات)

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، في مراسم بدء تشغيل سفن حربية جديدة وغواصتين نوويتين، وتعهد بإنتاج المزيد مشيداً بقدرات الأسطول الروسي. وأعطى بوتين الذي يتجنّب المشاركة حضورياً في فعاليات عامة منذ بدء «جائحة كوفيد»، الإشارة عبر الفيديو لرفع العلم الروسي على القطع الجديدة. من بينها «الجنرال سوفوروف» وهي غواصة قادرة على إطلاق صواريخ بالستية ذريّة. كما أنزلت إلى المياه غواصة أخرى من الفئة نفسها تحمل اسم «الإمبراطور ألكسندر الثالث»، وستبدأ قريباً التجارب البحرية، كما تشمل السفن طرّاداً وكاسحة ألغام.

وقال الرئيس الروسي «أشدد على أننا سنسرع ونزيد من حجم بناء السفن بمختلف أنواعها، وتجهيزها بأحدث أنظمة الأسلحة»، مضيفاً «باختصار، يتعلق الأمر بفعل كل شيء لضمان أمن روسيا ومصالحنا الوطنية في محيطات العالم». وتلقّى الأسطول الروسي في البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014، ضربة شديدة عندما تمكنت القوات الأوكرانية من إغراق طرّاده الرئيسي «موسكفا» في أبريل.