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النقابات تحذر الحكومة البريطانية من دفع «ثمن سياسي باهظ»

النقابات تحذر الحكومة البريطانية من دفع «ثمن سياسي باهظ»
30 ديسمبر 2022 01:13

لندن (وكالات)

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هدد الرئيس المقبل لمؤتمر نقابات العمال في بريطانيا، باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة رئيس  الوزراء ريشي سوناك، إذا حاولت تطبيق تشريع للحد من الحق في الإضراب، محذراً من «ثمن سياسي باهظ».
وكان سوناك تعهد بالمضي قدماً في تطبيق «قوانين جديدة صارمة» للحد من سلطة النقابات.
وقال بول نواك، الذي سيشغل رسمياً في يناير المقبل، منصب الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال، وهي تمثل أصوات 48 نقابة في جميع أنحاء المملكة المتحدة: «نتوقع أمراً كبيراً». في الأثناء، أعلنت نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل في بريطانيا أن عمال النظافة في السكك الحديدية يعتزمون بدء أول إضراب عن العمل بسبب الخلاف حول قضايا من بينها ضعف الأجور. 

الحكومة البريطانية
بريطانيا
لندن
النقابات البريطانية
ريشي سوناك
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