محاولات للتهدئة بين صربيا وكوسوفو

ميتروفيتسا (وكالات)

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن صرب كوسوفو الذين يقطعون طرقات منذ نحو 3 أسابيع سيزيلون الحواجز التي أقاموها، بعد دعوات إلى وقف التصعيد أطلقتها واشنطن وبروكسل. وكانت شرطة كوسوفو أعلنت أمس الأول إغلاق أكبر معبر حدودي مع صربيا بعد أن أقام محتجّون صرب مزيداً من الحواجز على الطرقات في واحدة من أسوأ الأزمات في المنطقة منذ سنوات.

وقال فوتشيتش خلال لقاء مع ممثلين عن صرب كوسوفو قرب حدود بلاده: «ستُفكّك الحواجز لكن انعدام الثقة لا يزال قائماً».

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008، لكن بلغراد رفضت الاعتراف به وشجّعت 120 ألفًا من الصرب في كوسوفو على تحدي سلطة بريشتينا - خصوصاً في الشمال حيث يشكل الصرب غالبية.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأول إلى «نزع فتيل التوتر» في شمال كوسوفو.