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قتلى وجرحى جراء حريق بنفق في كوريا الجنوبية

قتلى وجرحى جراء حريق بنفق في كوريا الجنوبية
29 ديسمبر 2022 22:58

 لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 37 آخرين ، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة اليوم الخميس، في حريق بنفق في مدينة جواتشون ، جنوب العاصمة سول ، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن سلطات الإطفاء.

وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن وقوع الحريق داخل نفق على الطريق السريع الثاني الذي يربط مدينة إنتشون الساحلية الغربية بمدينة سيونجنام. وأعلنت سلطات الإطفاء في البداية أن الحريق بدأ بعد تصادم بين حافلة وشاحنة قمامة، لكنها قالت في وقت لاحق إنه من المحتمل أن تكون الشاحنة وحدها مسؤولة عن الحريق المميت.

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وعثر رجال الإنقاذ على خمسة قتلى داخل أربع مركبات مختلفة، وأصيب 37 آخرون في الحريق الذي أسفر كذلك عن تدمير 45 مركبة . ونقلت يونهاب عن نائب المتحدث باسم الرئاسة لي جاي ميونج، إن الرئيس يون سوك يول أصدر تعليمات للحكومة بإجراء تفتيش شامل في موقع الحادث لضمان عدم وقوع إصابات أخرى وتقديم المساعدة الطبية الكاملة لمن تم إنقاذهم.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
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