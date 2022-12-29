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اتصال يجمع بين بوتين ونظيره الصيني

اتصال يجمع بين بوتين ونظيره الصيني
29 ديسمبر 2022 18:49

يجري الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ اتصالا الجمعة عبر الفيديو، بحسب ما أعلن الكرملين.
وصرّح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الخميس للإعلام "تبادل وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية الأكثر حدّة سيكون في غاية الأهمية. وبعض المشاكل هي أقرب إلينا، إلى روسيا، في حين أن مشاكل أخرى هي أقرب إلى الصين".
وأضاف بيسكوف أن "الرئيسين سيتطرّقان إلى هذه المشاكل في إطار شراكتنا الاستراتيجية الفعلية"، مشيرا إلى أن المكالمة ستجري "في القسم الأول من النهار" بتوقيت موسكو (ثلاث ساعات إضافية على توقيت غرينتش).
وسيركّز الاتصال أيضا، بحسب بيسكوف، على "العلاقات الثنائية" و"الارتفاع الشديد في حجم التبادلات" بين الاقتصادين الروسي والصيني.
تسعى روسيا إلى تعزيز علاقاتها بآسيا، لا سيّما مع الصين، في ظلّ العقوبات الغربية المتّخذة في حقّها في أعقاب حرب أوكرانيا.
وتطمح موسكو وبكين إلى أن تشكّلا قوّة جيوسياسية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. وأجرتا عدّة تمارين عسكرية مشتركة في الأشهر الأخيرة، أبرزها مناورات بحرية هذا الأسبوع في بحر الصين الشرقي.
وتسعى موسكو أيضا إلى زيادة صادراتها من الغاز إلى الاقتصاد الصيني الشديد الاستهلاك للطاقة. وبذلت جهودا حثيثة في هذا الصدد.

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