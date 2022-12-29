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المفوضية الأوروبية تخصص 100 مليون يورو لبناء المدارس في أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تخصص 100 مليون يورو لبناء المدارس في أوكرانيا
29 ديسمبر 2022 18:05

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تغريدة على تويتر، إن المفوضية الأوروبية تستثمر 100 مليون يورو لإعادة بناء المدارس الأوكرانية التي دمرتها الحرب.

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وكتبت فون دير لاين "مستقبل أوكرانيا يبدأ بأطفالها. نستثمر 100 مليون يورو لإعادة بناء المدارس التي دمرتها الحرب. ونرسل الحافلات المدرسية حتى يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدراس والعودة منها بأمان. ونجمع أجهزة الحاسوب المحمولة ونوزعها، حتى يتمكن التلاميذ من مواصلة التعلم."، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم". وتسببت الحرب في أضرار أو دمار أكثر من 2800 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا حتى الآن، مما أثر على 5.7 مليون طفل في سن الدراسة، بحسب المفوضية الأوروبية. يشار إلى أن المفوضية الأوروبية خصصت نحو 14 مليون يورو لشراء حافلات مدرسية ليذهب الأطفال الأوكرانيون إلى المدراس بأمان. 

المصدر: د ب أ
المفوضية الأوروبية
أوكرانيا
أورسولا فون دير لاين
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