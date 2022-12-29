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بريطانيا: عمال النظافة في السكك الحديدية يعلنون أول إضراب

بريطانيا: عمال النظافة في السكك الحديدية يعلنون أول إضراب
29 ديسمبر 2022 16:42

 أعلنت نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل في بريطانيا أن عمال النظافة في السكك الحديدية يعتزمون بدء أول إضراب عن العمل بسبب الخلاف حول قضايا من بينها ضعف الأجور.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الخميس ، أن أعضاء النقابة، الذين يعملون بعقود لحساب شركات خاصة لتنظيف القطارات لدى العديد من شركات السكك الحديدية، سيشاركون في الإضراب. وسيضرب عمال النظافة في محطة سكك حديد "دوكلاند لايت ريلواي" يومي 30 و 31  ديسمبر بسبب الأجور وجداول نوبات وظروف العمل .

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وسيبدأ إضراب أكثر من ألف عامل نظافة في شبكة السكك الحديدية، الذين يعملون بعقود لحساب شركات خاصة، في ليلة رأس السنة. ويقوم عمال النظافة بحملة من أجل رفع الأجور إلى 15 جنيها إسترلينيا في الساعة، مع إجازات مرضية مدفوعة الأجر، وعطلات مستحقة، ومعاشات تقاعدية أفضل.

وقالت النقابة إن شركات السكك الحديدية، التي تشغل عمال نظافة يعملون بعقود لحساب شركات خاصة، ستتأثر بهذا الإضراب. 

المصدر: د ب أ
بريطانيا
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