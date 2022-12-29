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سلسلة ضربات صاروخية تستهدف عدداً من مدن أوكرانيا

منطقة دونيتسك في أوكرانيا
29 ديسمبر 2022 12:33

أعلن سلاح الجوّ الأوكراني أن ضربات صاروخية روسية "مكثّفة" استهدفت صباح الخميس عدّدا من مدن البلاد من بينها العاصمة كييف.

وكتب سلاح الجوّ على مواقع التواصل الاجتماعي أن هجوماً صاروخياً استهدف عدّة جبهات، بأوكرانيا مع صواريخ كروز تُطلق من طائرات وسفن".

وجُرح ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف إثر الضربات الجديدة، بحسب ما كشف رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.

وكتب كليتشكو على تلغرام "حتّى الساعة، جرح ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة في الرابعة عشرة. وكلّهم نقلوا إلى المستشفى".

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المصدر: وكالات
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ضربات جوية
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