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عربي ودولي
لافروف يعلق على "صيغة سلام" طرحها زيلينسكي
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي
29 ديسمبر 2022 09:53
ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال اليوم الخميس، إن موسكو لن تستخدم "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كأساس للمفاوضات، وتعتقد بأن كييف ما زالت غير مستعدة لمحادثات سلام حقيقية.
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