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كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية

كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
29 ديسمبر 2022 08:40

من المقرر أن يجري الجيش الكوري الجنوبي تدريبات اليوم الخميس لتعزيز الدفاع ضد "الاستفزازات المحتملة" للطائرات المسيرة من قبل كوريا الشمالية، حسبما قال مسؤولون في سول، حيث تعهدت بتبني نهج "حازم" لمواجهة التحدي الأمني المتجدد.

وتم الترتيب للتدريبات بعد أن فشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاط خمس طائرات كورية شمالية مسيرة انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية يوم الاثنين، في عملية تسلل أثارت تساؤلات حول وضع استعدادها، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ومن المتوقع أن يتم التركيز على تعبئة مروحيات الجيش وطائرات القوات الجوية وأجهزة الكشف لعملية متكاملة تستند إلى سيناريوهات التسلل عبر الحدود بواسطة المركبات الجوية بدون طيار في كوريا الشمالية.

وفي خطة دفاعية متوسطة الأجل صدرت أمس الأربعاء ، قالت وزارة الدفاع إنها تخطط لإنفاق ما مجموعه 560 مليار وون (441 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة لمجموعة من المشاريع المضادة للطائرات المسيرة، بما في ذلك نشر نظام أسلحة ليزر.

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