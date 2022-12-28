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موسكو تحتضن اجتماعاً لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا

وزير الدفاع التركي لدى وصوله إلى العاصمة الروسية
29 ديسمبر 2022 01:48

موسكو (وكالات)

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احتضنت العاصمة الروسية موسكو، أمس، اجتماعاً بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين أنقرة ودمشق منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011.
وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الاجتماع ضم وزراء الدفاع التركي خلوصي أكار، والروسي سيرجي شويجو، والسوري علي محمود عباس، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.
وأضاف البيان أن الاجتماع التركي الروسي السوري في موسكو ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وأكد اتفاق المجتمعين خلال اللقاء «الذي عقد في أجواء بناءة»، على استمرار الاجتماعات الثلاثية من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة.

موسكو
تركيا
روسيا
تركيا وسوريا
سوريا
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