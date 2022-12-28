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إسقاط مسيّرة «حوثية» جنوبي مأرب

مسيرة حوثية أسقطها الجيش اليمني في حجة (أرشيفية)
29 ديسمبر 2022 01:47

عدن (الاتحاد)

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تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني أمس، من إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة مأرب، تزامنًا مع إحباط محاولات تسلل في ذات المنطقة.
وأفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات الجوية لقوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين، أثناء محاولتها استهداف موقع عسكري بمديرية «حريب». 
وفي وقت سابق أمس، أحبط الجيش اليمني محاولات تسلل عدة للميليشيات في الجبهات الجنوبية، وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.
وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدها العسكري المتكرر من خلال محاولات التسلل الفاشلة أو تنفيذ هجمات بالطيران المسيّر على طول امتداد الجبهات الجنوبية للمحافظة.
وكثفت الميليشيات تحركاتها العسكرية المشبوهة بشكل غير مسبوق في جبهات مأرب، لا سيما المحور الجنوبي، والذي يشهد استقدام تعزيزات بشكل مستمر منذ أيام، وذلك في مسعى لبدء تصعيد جديد بالمحافظة.
وحذرت مصادر من هجمات مباغتة قد تشنها الميليشيات في الأيام المقبلة، مطالبة الجيش اليمني بمزيد الحيطة من تحركات الانقلابيين الساعية إلى إحداث اختراق ميداني وتغير خطوط الاشتباك.

ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
اليمن
الطائرات المسيّرة
مأرب
الجيش اليمني
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