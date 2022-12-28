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الجيش الليبي يكثف جهود ملاحقة فلول الإرهابيين في جنوب البلاد

الجيش الليبي يكثف جهود ملاحقة فلول الإرهابيين في جنوب البلاد
29 ديسمبر 2022 01:46

حسن الورفلي (بنغازي)

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رفعت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي في جنوب البلاد، درجة الاستعداد القصوى خلال الساعات الماضية، للقيام بعمليات تمشيط في عدد من المدن وتسيير دوريات خاصة بمدينتي «سبها وأوباري»، وذلك بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر الليبي إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي تواصل العمل على مدار الساعة خاصة جنوب البلاد، لملاحقة الجماعات الإرهابية والمرتزقة الأجانب في ظل المحاولات التي جرت خلال الأسابيع الماضية لترتيب صفوفهم واستهداف قوات الجيش والأجهزة الأمنية الليبية المتمركزة جنوب البلاد.
وأوضح المصدر، أن قيادة الجيش تمشط مدن المنطقة الجنوبية بناءً على معلومات استخباراتية حصلت عليها من بعض دول الجوار، مشيراً إلى وجود تخوف من عودة التنظيمات الإرهابية لممارسة أعمالها المتطرفة جنوب البلاد باستهداف المدنيين وحقول النفط بشكل خاص.

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