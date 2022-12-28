جنوب السودان يرسل 750 جندياً إلى الكونجو لمكافحة المتمردين

جوبا (وكالات)

يرسل جنوب السودان 750 جندياً إلى شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية للانضمام إلى قوة إقليمية تنخرط في التصدي لهجوم للمتمردين، وفق ما أعلن أمس، متحدث عسكري. ومنذ أشهر تدور معارك محتدمة بين القوات الكونجولية وفصيل «ام 23» المتمرد ما دفع «مجموعة شرق إفريقيا» إلى نشر قوة مشتركة للجم العنف، كما أرسلت كينيا وأوغندا قوات إلى الكونجو الديمقراطية. وخلال حفل تخرّج العسكريين في العاصمة جوبا قال الجنرال لول رواي كوانغ متحدّثا باسم قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان إن «جنود جنوب السودان سيتوجّهون إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية في أقرب وقت ممكن». وأوضح أن الكتيبة البالغ عديد عناصرها 750 جندياً تخضع للتدريب منذ أكثر من 6 أشهر تمهيداً لنشرها في الكونجو الديمقراطية. وفي حفل التخرج العسكري الذي أقيم في جوبا أعطى الرئيس سلفا كير توجيهات للعسكريين بحفظ النظام، وحضّهم على حماية المدنيين وممتلكاتهم من أي أذى.