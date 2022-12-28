إيقاف المئات من الأشخاص بين مهربين ومهاجرين في الجزائر

الجزائر (الاتحاد)

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين 678 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس، أن وحداتها بمدن تمنراست، وبرج باجي مختاروإن قزام، وجانت وتندوف، أوقفت 329 مهربًا، وصودر منهم 15 مركبة و143 مولدًا كهربائيًا و64 مطرقة ضغط و9 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

من جهة أخرى، أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري، 349 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 259 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود الجزائرية في اتجاه الأراضي الأوروبية.

من جانب آخر، قبضت وحدات من الجيش على 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر مدن البلاد.