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خطة السلام الأوكرانية تصطدم بـ«حقائق اليوم» الروسية

جنود أوكرانيون يطلقون النار باتجاه مواقع روسية (ا ف ب)
29 ديسمبر 2022 01:49

عواصم (وكالات) 

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أعلن الكرملين أمس رفضه خطة سلام مؤلفة من 10 نقاط وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلاً إن مقترحات إنهاء الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار ما أسماها «حقائق اليوم» فيما يتعلق بالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها إليها.
أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أمس، إنه لا توجد خطة «سلام أوكرانية» حتى الآن، لأن كييف لا تنظر في الحقائق على أرض الواقع.
وأضاف بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة «ريا نوفوستي»، عندما سُئل عن مقترحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسلام: «خطط السلام التي تأخذ في الحسبان انضمام المناطق الأربع (خيرسون، لوغانسك، دونيتسك، زوبوروجيا) إلى روسيا ستكون هي فقط ممكنة». 
واعتبر المسؤول الروسي أنه لا توجد «خطة سلام» لأوكرانيا، و«لا يمكن أن تكون الخطة التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم، بشأن انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا، سلمية».
يأتي ذلك في وقت أعلن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا أن بلاده تريد عقد قمة في غضون شهرين لإنهاء الأزمة، ولكنه استبعد مشاركة روسيا، مشدداً على أن كل الحروب تنتهي بالدبلوماسية.
وقال في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، إن حكومة بلاده ترغب في عقد «قمة سلام» بحلول نهاية فبراير في الأمم المتحدة بوساطة الأمين العام أنطونيو جوتيريش.
وأضاف كوليبا: «ستكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد هذه القمة، لأن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمة لدولة معينة، وإنما هذه المسألة تتعلق في الواقع بإشراك الجميع».
ويروج الرئيس الأوكراني زيلينسكي لخطة السلام، التي أعلن عنها لأول مرة في نوفمبر، حيث ناقشها مع الرئيس الأميركي جو بايدن وآخرين وحث زعماء العالم على عقد قمة عالمية للسلام بناء على تلك الخطة.
وتدعو الخطة إلى سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً مما يعني تخلي روسيا عن المناطق الأربع التي أعلنت ضمها إلى جانب شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو عام 2014.
وقال الكرملين مراراً إنه مستعد للدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا لكنه لا يرى أي استعداد للتفاوض من جانب كييف.

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