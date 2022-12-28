الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس صربيا يزور ثكنات عسكرية قرب حدود كوسوفو

رئيس صربيا يزور ثكنات عسكرية قرب حدود كوسوفو
29 ديسمبر 2022 01:50

بودابست (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الرئيس الصربي يأمر قواته بحالة التأهب القصوى
تحرك صربي وسط مخاوف من اشتعال الوضع بكوسوفو

تفقد الرئيس الصربي أليكسندر فوتشيتش ثكنات عسكرية في بلدة راسكا بالقرب من الحدود مع كوسوفو، فيما تزداد التوترات بين الجانبين. ونشر فوتشيتش في صفحته على إنستجرام مساء أمس الأول، صورة تظهره هو ورئيس هيئة الأركان الصربي ميلان مويسيلوفيتش. ووجه الشكر لكل أعضاء قوات الأمن وكتب أنهم سوف يبذلون قصارى جهدهم لحماية الصرب في كوسوفو. وقبل ثلاثة أسابيع تقريباً، نصب مسلحون متشددون من الصرب ثكنات في شمال كوسوفو الذي يقطنه أغلبية من الصرب، وأغلقوا في الأساس الطرقات المؤدية إلى المعابر الحدودية مع صربيا.. وكان هؤلاء المتشددون يحتجون على اعتقال رجل شرطة سابق صربي العرقية بشرطة كوسوفو. وبحسب سلطات كوسوفو، قاد رجل الشرطة الهجمات على مسؤولي مفوضية الانتخابات. ويحظى المسلحون المتشددون بدعم الحكومة في بلجراد التي ترأسهم أيضاً بشكل جزئي.
في السياق أغلقت السلطات في كوسوفو، مطار آدم يشاري في العاصمة بريشتينا، إثر تلقيها بلاغاً بوجود قنبلة. وأفاد بيان للشرطة الكوسوفية أمس، أنها تلقت بلاغاً بوجود قنبلة داخل المطار. وعلى إثر ذلك، اتخذت الشرطة «التدابير اللازمة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية»، بحسب البيان. وذكرت الشرطة أنه تم إغلاق المطار مؤقتاً، وسط استمرار أعمال التفتيش والتحقيق حول الحادثة.

رئيس صربيا
الرئيس الصربي
صربيا
كوسوفو وصربيا
كوسوفو
أليكسندر فوتشيتش
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة في أوكرانيا سياسياً
عربي ودولي
السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة في أوكرانيا سياسياً
اليوم 09:14
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
اليوم 09:00
الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية
الاقتصادي
الذهب يرتفع وسط ترقب لأسعار الفائدة
اليوم 08:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©