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زيلينسكي: إعادة بناء أوكرانيا سيكون أكبر مشروع اقتصادي لأوروبا

زيلينسكي: إعادة بناء أوكرانيا سيكون أكبر مشروع اقتصادي لأوروبا
28 ديسمبر 2022 21:51

وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، بأنها أكبر مشروع اقتصادي لأوروبا، وذلك خلال كلمة ألقاها للبرلمان في كييف اليوم الأربعاء. ودعا زيلينسكي نواب البرلمان إلى صياغة قوانين تجذب رجال الأعمال والمستثمرين، وفقا لتقارير إعلامية.

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وذكرت الإدارة الرئاسية أن زيلينسكي عقد أيضا مؤتمرا عبر الفيديو مع لاري فينك رئيس شركة "بلاك روك" الاستثمارية، بشأن قضية إعادة البناء. وقال زيلينسكي إنه يجب إعادة الأوكرانيين الذين فروا إلى خارج البلاد. وتابع زيلينسكي إن أوكرانيا تجعل صناعة الأسلحة لديها واحدة من أكثر الصناعات تقدما في العالم بهدف استعادة وحدة أراضي أوكرانيا. وأضاف أنه يجب أن يتم إنفاق أكثر من 30 مليار دولار أميركي على الدفاع الأوكراني خلال السنوات المقبلة، حسبما أفادت قناة "فريدوم" التلفزيونية في كييف. كما وقال زيلينسكي إنه منذ بدء الحرب في فبراير، عاد 1456 شخصا إلى وطنهم. وفقا لتقديرات البنك وصندوق النقد الدوليين، تحتاج إعادة إعمار كاملة بعد الحرب قرابة 750 مليار دولار.

المصدر: د ب أ
فلاديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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