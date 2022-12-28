استمرار إلغاء الرحلات في ساوث ويست أيرلاينز

قالت المحللة الاقتصادية هيلاني بيكر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إنه من غير المحتمل أن تتمكن شركة الطيران الأميركية ساوث ويست أيرلاينز التي ألغت حوالي ثلثي رحلاتها بسبب موجة الطقس السيء والمشكلات في أنظمتها الداخلية ، من استعادة نشاطها الطبيعي قبل مطلع الأسبوع المقبل على أفضل تقدير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيكر القول إن "ساوث ويست تاريخيا لا تستثمر بما يكفي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا وهو ما عاد ليضر بنشاطها". وأضاف بيكر أنه "من حق الناس الشعور بالغضب والاستياء الحقيقي... كان عليهم الاستثمار منذ سنوات في هذه الأنظمة ولكنهم لم يفعلوا".

وتراجع سهم ساوث ويست أمس بنسبة 6% مع استمرار التراجع في بداية تعاملات اليوم، حيث تتوقع بيكر تضرر أرباح شركة الطيران بمئات الملايين من الدولارات. كما تتوقع بيكر لجوء الشركة إلى تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار تذاكرها خلال الربع الأول من العام المقبل لتشجيع العملاء على إعادة استخدام طائراتها.