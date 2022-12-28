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أوكرانيا تعلن القبض على الملياردير زيفاجو في فرنسا

أوكرانيا تعلن القبض على الملياردير زيفاجو في فرنسا
28 ديسمبر 2022 20:33

قال محققون في العاصمة الأوكرانية كييف، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على الملياردير قسطنطين زيفاجو ، مالك شركة إنتاج خام الحديد في أوكرانيا فيري إكسبو للاشتباه في تورطة في أعمال غسل أموال وابتزاز مرتبطة بأنشطته المصرفية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لمكتب التحقيقات العامة الأوكراني اليوم الأربعاء إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على زيفاجو أمس الثلاثاء في أحد الفنادق بمنتجع التزلج الفاخر كورشوفيل.

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وأضاف المكتب أنه يجري حاليا تجهيز حزمة من الوثائق والمستندات اللازمة لتقديمها لفرنسا بهدف تسليمه لأوكرانيا، التي أدرجته على قوائم المطلوبين للعدالة  عام 2019. وفي 2015 أعلن البنك المركزي الأوكراني إفلاس بنك فاينانس أند كريديت المملوك لزيفاجو, في حين أكدت التحقيقات قيام البنك بتهريب حوالي 113 مليون دولار إلى شركات أجنبية مملوكة له.

وقال مكتب التحقيقات إن زيفاجو متهم بالإضرار بالدولة وبمصالح  مودعي البنك. وتم توجيه الاتهامات رسميا إلى  اثنين من مسؤولي بنك فاينانس أند كريديت في أوكرانيا بالفعل.

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
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