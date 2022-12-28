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ارتفاع حصيلة قتلى انفجار صهريج غاز في جنوب إفريقيا إلى 26

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار صهريج غاز في جنوب إفريقيا إلى 26
28 ديسمبر 2022 19:15

ارتفع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود بالقرب من جوهانسبرغ في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26، بعد وفاة ثمانية أشخاص آخرين في الساعات الـ48 الماضية، حسبما أفاد مسؤول محلي الأربعاء.
وقال رئيس حكومة مقاطعة غوتنغ بانيازا ليسوفي، خلال زيارة لعائلات الضحايا، "من حيث العدد، أكّدت الشرطة الآن أننا وصلنا إلى 26. لذا، فقدنا 26 شخصاً بسبب المأساة".
علقت شاحنة تحمل الغاز المسال تحت جسر في بوكسبورغ، ممّا تسبّب في تسرّب وانفجار أدى في البداية إلى مقتل 10 أشخاص وإلحاق أضرار بالغة بمستشفى قريب.
وذكرت السلطات الصحية الاثنين أنّ ثمانية أشخاص آخرين لقوا حتفهم في وقت لاحق جراء إصابتهم بحروق شديدة وجروح أخرى، ثمّ توفي ثمانية آخرون بعد ذلك.
وكانت الشاحنة تنقل 60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم بشكل خاص في الطبخ.

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المصدر: آ ف ب
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