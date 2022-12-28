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شولتس يعارض الإنهاء الفوري لإجراءات كورونا

شولتس يعارض الإنهاء الفوري لإجراءات كورونا
28 ديسمبر 2022 18:18

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس بشكل غير مباشر عن معارضته للإنهاء الفوري لإجراءات كورونا المتبقية. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان، اليوم الأربعاء إن "المستشار يرى أننا توصلنا إلى اتفاق جيد وأننا لدينا وضع قانوني يتيح للولايات التكيف بمرونة شديدة مع الوضع المتغير (للوباء)".

وأضافت هوفمان أن وزير الصحة كارل لاوترباخ أوضح أنه لن تكون هناك حاجة وفقا للوضع الحالي إلى تمديد الإجراءات لما بعد السابع من أبريل "وهذا هو موقف المستشار في هذا الصدد".

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وكان الجدل حول الإلغاء السريع لقيود كورونا ثار من جديد بعد أن صرح عالم الفيروسات كريستيان دروستن في مقابلة مع صحيفة "تاجس شبيجل" بأنه يعتبر أن الجائحة انتهت. وفي رد فعل على هذه التصريحات، طالب وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بإنهاء "آخر تدابير كورونا الوقائية"، غير أن لاوترباخ رفض هذا المطلب. يذكر أن الإجراءات المتبقية والمتمثلة على سبيل المثال في الارتداء الإجباري لكمامات إف إف بي2 في قطارات المسافات البعيدة تنتهي في أبريل وذلك حسب الوضع الحالي لقانون الحماية من العدوى. وأشار المتحدثان باسم وزارتي الصحة والعدل إلى أن هناك محادثات جارية حول هذا الموضوع داخل الحكومة الألمانية. 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أولاف شولتس
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