العراق: الحقبة المظلمة لـ«داعش» انتهت

هدى جاسم (بغداد)

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن «الحقبة المظلمة لداعش انتهت بانتهاء هذه الجماعة المجرمة».

وقال رشيد خلال زيارته، اليوم الأربعاء، كنيسة «الطاهرة» في مدينة الموصل وعدداً آخر من الكنائس المجاورة لها: إن العراق ماضٍ في طريق التطور والتقدم والإعمار والاستقرار على كل المستويات.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية: «تجول الرئيس العراقي في المنطقة واطلع على حركة الإعمار الجارية لعدد من الكنائس التي تعرضت للدمار في فترة الإرهاب الداعشي المجرم».

وفي ديسمبر 2017 أعلنت بغداد النصر على «داعش» باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ 2014 وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا في مناطق واسعة تشن هجمات دموية من حين إلى آخر.