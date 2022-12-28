ألمانيا ترحب بمقترح كييف بعقد مؤتمر سلام دولي لأوكرانيا

رحبت الحكومة الألمانية مبدئياً بمقترح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بعقد مؤتمر سلام دولي لبلاده. لكن الحكومة الألمانية نوهت في الوقت نفسه إلى أنها ترى أن الفرص المتاحة أمام تنفيذ هذا المقترح تبدو ضئيلة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورجر في المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين، اليوم الأربعاء :"كل اقتراح يدعو إلى وضع نهاية للحرب هو جيد وصحيح من حيث المبدأ".

وأوضح بورجر أن بلاده تقدم منذ فترة طويلة الدعم الدبلوماسي في قضايا مهمة بالنسبة لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.