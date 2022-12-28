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تعيين جنرال إسرائيلي سابق وزيرًا للدفاع

أرشيفية
28 ديسمبر 2022 17:09

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الأربعاء تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.

عشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية قال حزب الليكود اليميني في بيان "قرر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع".

 

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