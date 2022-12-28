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السجن 36 عاماً بحق العقل المدبر وراء التلاعب ببورصة سنغافورة

أرشيفية
28 ديسمبر 2022 16:54

حكمت محكمة الأربعاء على رجل أعمال ماليزي دين بتدبير أخطر قضية تلاعب بسوق الأوراق المالية في سنغافورة، بالسجن 36 عامًا.
كان جون سوه شي وين العقل المدبر للمخطط الذي ساهم في خسارة 5,8 مليار دولار أميركي من سوق الأسهم المحلية في عملية احتيال عام 2013، وفقًا لوثائق المحكمة.
وحُكم على شريكه السنغافوري كوا سو لينغ بالسجن 20 عامًا.
وقد دين كلاهما في مايو باستخدام أكثر من 180 حسابا لتضخيم أسعار أسهم ثلاث شركات في ما وصفته قاضية المحكمة العليا هو شو بينغ بأنه "نظام متطور كبير الحجم والتعقيد".
وقالت أثناء النطق بالحكم "بفضل إدراكهما الجيد لأسواق المال والسندات والاستفادة من صلاتهما وشبكاتهما الواسعة استغلا النظام بجرأة".
وأضافت أن انهيار سوق الأسهم خلف "أضرارًا جسيمة".
ووصف المدعون القضية بأنها "أخطر" تلاعب بالبورصة في سنغافورة المركز المالي العالمي.
شرحوا بالتفصيل كيف خطط المتهمان لعملية احتيال معقدة ومتقنة" للتلاعب بأسعار أسهم بلومونت غروب واجياسونز كابيتال ولايون غولد كورب.
واستخدما الأسهم كضمانات وأقنعا العديد من البنوك - منها غولدمان ساكس - بتقديم أكثر من 170 مليون دولار سنغافوري (نحو 120,5 مليون يورو) على شكل ائتمان لتمويل مشروعهما.
واستخدما لاحقا هذه الأموال لخلق طلب على الأسهم التي تقل قيمتها عن دولار، وتمكنا من رفع بعض الأسعار إلى 800 % في 2013.
وفي الرابع من أكتوبر من العام نفسه، انهارت الأسعار مما أدى إلى خسارة 8 مليارات دولار سنغافوري من بورصة سنغافورة.

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