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هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

إعانات بايدن الخضراء.. والرد الأوروبي
28 ديسمبر 2022 15:11

غادر جو بايدن واشنطن، الثلاثاء، تاركا خلفه عاصفة ثلجية تعيث خرابا في شمال الولايات المتحدة لإمضاء عطلة في الكاريبي حيث سيبتّ في قرار جدّ مرتقب للعام 2023... هل يترشّح للانتخابات الرئاسية في 2024؟
تعرض بايدن لانتقادات لاذعة الثلاثاء على قناة "فوكس نيوز" المحافظة لأنه يتطلع "للاستمتاع بوقته، في حين أن الأميركيين يواجهون عاصفة ثلجية أودت بحياة 50 شخصا على الأقلّ.
توجّه الرئيس إلى جزر فيرجن الأميركية لإمضاء إجازة على الشاطئ في ختام سنة حافلة بالأحداث.
من الممكن أن تكون الأشهر الأخيرة عزّزت قناعة الرجل الذي بلغ عامه الثمانين مؤخرا في البقاء أربع سنوات إضافية في البيت الأبيض.
فقد شهد النصف الأوّل من ولايته الرئاسية ذروة جائحة كوفيد-19 ثمّ اشتداد حدّتها وانسحابا مذلّا من أفغانستان وتضخّما بلغ أعلى مستوياته في 40 عاما، فضلا عن تداعيات محاولات سلفه دونالد ترامب قلب النظام الديموقراطي الأميركي.

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المصدر: وكالات
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