منظمة الصحة تحذر من «دواء ملوث» في لبنان واليمن

حذرت منظمة الصحة العالمية، من وجود "دفعة ملوثة" في لبنان واليمن، من دواء يستخدم في علاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان، أن الدفعة الملوثة تعود لدواء "ميتوتريكسات" بعيار 50 ملغ (METHOTREX 50mg) في إقليم المنظمة لشرق المتوسط.
وأوضحت أنه "تم العثور على الدفعة الملوثة في لبنان واليمن، بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء".
وأشارت إلى أن السلطات الصحية في البلدين، أجرت اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية، التي كشفت نتائجها وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa)، مما يدل على تلوث المنتجات.