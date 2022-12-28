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أوكرانيا تقصف موقع قيادة ومناطق عتاد للقوات الروسية في خيرسون

آثار قصف في أوكرانيا
28 ديسمبر 2022 12:33

قصفت قوات الدفاع الأوكرانية، موقع قيادة تابعا للقوات الروسية ومناطق تركيز العتاد الروسي ومستودعين للذخيرة وهدفا عسكريا مهما.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وذكر تقرير الوكالة "خلال الساعات الـ24 الماضية، قصفت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية موقع قيادة وسبع مناطق تتركز فيها القوة العاملة والمعدات العسكرية وموقعين للذخيرة بالإضافة إلى هدف عسكري مهم للروس".

وتابع التقرير"خلال الساعات الـ24 الماضية، شن العدو هجوما صاروخيا ونفذ 33 هجوما، باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الانطلاق، بالأخص، على أهداف مدنية في خيرسون".

وأضاف التقرير أنه مازال هناك مخاوف من أن تشن القوات الروسية ضربات جوية وصاروخية على البنية التحتية الحيوية في البلاد.

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