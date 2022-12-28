اليابان تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ«كورونا» في يوم واحد
طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في اليابان
28 ديسمبر 2022 12:30
أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 415 وفاة بكوفيد-19 وهي أعلى حصيلة وفيات بالمرض فيها على الإطلاق. كما أوضحت البيانات أن البلاد سجلت 216219 إصابة جديدة مؤكدة بالمرض اليوم في زيادة بنسبة أربعة بالمئة عن الأسبوع السابق لتقترب بذلك من عدد قياسي للإصابات بلغ 260 ألفا في اليوم سجلته البلاد في أغسطس. ووفقا لحصيلة منظمة الصحة العالمية، سجلت اليابان على مدى الأيام السبعة الماضية أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 وثاني أكبر عدد وفيات بعد الولايات المتحدة.