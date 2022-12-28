الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا.. بافالو تحاول التعافي من العاصفة الثلجية القاسية

حفارة تشق طريقها عبر بافالو، نيويورك
28 ديسمبر 2022 12:26

يكافح عمال الطرق والسكان الذين أنهكتهم العاصفة في غرب ولاية نيويورك الأميركية لإزالة الثلوج أمس بعد عاصفة ثلجية مميتة في مطلع الأسبوع، مع استمرار تساقط الثلوج وتنبؤات بارتفاع سريع في درجات الحرارة وهطول أمطار مما قد يتسبب في سيول ويحول المشهد المتجمد إلى بركة.

وكانت مدينة بافالو بولاية نيويورك الأميركية والمنطقة المحيطة بها باتجاه هبوب الريح من بحيرتي إيري

وأونتاريو هي نقطة البدء لموجة تجمد وعاصفة شتوية عاتية ضربت معظم أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وخلال عطلة عيد الميلاد وامتدت جنوبا حتى الحدود المكسيكية.

 

وقال مسؤولون إن الوفيات المؤكدة المرتبطة بالعاصفة في مقاطعتي إيري ونياجرا بالولاية ارتفعت إلى 32 أمس الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع تراجع معدل تساقط الثلوج. وواصلت فرق الطوارئ البحث عن المركبات المدفونة تحت الثلوج المتراكمة التي بلغ ارتفاعها عدة أقدام.

وقال مارك بولونكارز المسؤول بمقاطعة إيري للصحفيين إن بعض المتوفين عُثر عليهم متجمدين في سياراتهم بينما كان بعضهم تحت الثلوج المتراكمة في الشوارع وتوفي آخرون بحالات صحية طارئة مثل السكتة القلبية أثناء محاولة إزالة الثلوج.

وذكرت محطة إن.بي.سي نيوز أن 60 على الأقل توفوا في حوادث مرتبطة بسوء الأحوال الجوية في الأيام القليلة الماضية في الولايات المتحدة.

 

لكن خدمة الأرصاد الوطنية تتوقع أن يتغير الموقف جذريا بذوبان سريع للثلوج في وقت لاحق هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات ربيعية أعلى بكثير من درجة التجمد وأعلى من المستوى الطبيعي مصحوبة بأمطار قد تسبب سيولا.

وقال بولونكارز على تويتر "هذا أحد أسباب استهداف شوارع بعينها بمزيد من عمليات إزالة الثلوج للسماح بتصريف المياه الناتجة عن الذوبان".

وأشار بولونكارز إلى بطء تقدم تلك العمليات بسبب كميات وعمق الثلوج التي وصفها بأنها "غير قابلة للكسح".

أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
انقطاع تويتر عن آلاف المستخدمين
المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
تساقط الثلوج
أميركا
نيويورك
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة في أوكرانيا سياسياً
عربي ودولي
السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة في أوكرانيا سياسياً
اليوم 09:14
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
اليوم 09:00
الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية
الاقتصادي
الذهب يرتفع وسط ترقب لأسعار الفائدة
اليوم 08:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©