كيم يحدد أهدافاً جديدة لجيش كوريا الشمالية

حدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مجموعة من الأهداف الجديدة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد خلال العام المقبل، في اجتماع رئيسي لمسؤولي حزب العمال، حسبما ذكر تقرير إعلامي رسمي اليوم الأربعاء.
وحلل كيم في تقريره، الذي قدم في اليوم الثاني من اجتماع عام للجنة المركزية للحزب الحاكم "الوضع الجديد القابل للتحدي الذي نشأ في شبه الجزيرة الكورية والوضع السياسي الدولي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وحدد الزعيم الكوري الشمالي "اتجاه النضال ضد العدو.. للدفاع عن السيادة والمصالح الوطنية"، بالإضافة إلى "أهداف رئيسية جديدة لتعزيز القدرة الدفاعية المعتمدة على الذات".
ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية ما سيترتب على هذه الأهداف الدفاعية بالضبط، لكن كيم أعلن مؤخرا أن بلاده تريد امتلاك أقوى قوة نووية في المستقبل.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث اختبرت كوريا الشمالية صواريخ ذات قدرة نووية عدة مرات هذا العام، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. وتخضع بيونج يانج لعقوبات دولية صارمة بسبب برنامجها للأسلحة النووية.
واستأنفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق هذا العام، والتي تهدف في المقام الأول إلى ردع كوريا الشمالية.