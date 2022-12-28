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25 قتيلاً بفيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين

أعضاء من خفر السواحل الفلبيني يتجولون في شارع غمرته المياه أثناء عملية إنقاذ في إيزابيلا بالفلبين
28 ديسمبر 2022 09:40

لقي 25 شخصاً حتفهم وسط فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى ناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال عطلة عيد الميلاد في الفلبين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للكوارث اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن أكثر من 390 ألف شخص في 29 إقليما تضرروا من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك 81443 من السكان الذين أجبروا على البقاء في مراكز إجلاء.

وأضافت أن فرق الطوارئ لا تزال تبحث عن 26 شخصا معظمهم من الصيادين الذين لم يعرف مصيرهم.

وأشارت إلى أن 13 من القتلى من مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال في الجنوب ،حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية.

وتم تكثيف عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة مع تحسن الأحوال الجوية، حسبما قال ريموندو فيرير، المدير التنفيذي لوكالة الكوارث.

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الانهيارات الأرضية
انهيارات أرضية
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