الولايات المتحدة تدرس فرض قواعد جديدة للقادمين من الصين
الولايات المتحدة تدرس فرض قواعد جديدة للقادمين من الصين
28 ديسمبر 2022 09:11
أفاد مسؤولون أميركيون الثلاثاء أن الولايات المتحدة تنظر في فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في أعقاب تخفيف بكين بشكل كبير اجراءات احتواء الفيروس هذا الشهر.
وانتشرت الإصابات في جميع أنحاء الصين مع إلغاء الركائز الأساسية لسياسة صفر كوفيد، ما دفع بالمسؤولين الأميركيين للتعبير عن قلقهم من احتمال ظهور متحورات جديدة. وأصبحت هذه الاحتمالات أكثر واقعية الاثنين مع إعلان بكين عزمها إلغاء الحجر الصحي الإلزامي للوافدين من الخارج اعتبارا من 8 يناير ومسارعة الكثير من الصينيين لحجز رحلات سفر الى خارج البلاد. وقال المسؤولون الأميركيون شرط عدم كشف هويتهم "هناك مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات المستمرة للإصابات في الصين ونقص الشفافية في البيانات هناك، بما في ذلك بيانات التسلسل الجيني للفيروس".
وأقرت سلطات بكين بأنه "من المستحيل" تتبع تفشي الفيروس، بالإضافة إلى تضييقها المعايير التي يتم من خلالها احتساب الوفيات بسبب كوفيد. لكن أكثر ما أثار القلق في الخارج الافتقار إلى بيانات التسلسل الجيني، ما يجعل "من الصعب بشكل متزايد على مسؤولي الصحة العامة التأكد من أنهم سيكونون قادرين على تحديد أي متحورات جديدة محتملة واتخاذ تدابير فورية للحد من انتشارها"، وفق المسؤولين الأميركيين.